Около Капитолия задержали подозреваемого с оружием

Полиция Капитолия США сообщила о задержании в Вашингтоне 18-летнего Картера Камачо, который во вторник, 17 февраля, выбежал из автомобиля и направился к западной стороне здания Конгресса с заряженным ружьем, передает Reuters.

По словам начальника полиции Капитолия Майкла Салливана, подозреваемый пробежал "несколько сотен метров" в сторону здания, прежде чем его остановили. На Камачо были тактический жилет и перчатки, а в машине обнаружили кевларовый шлем и противогаз.

Никто не пострадал.

Мотивы действий Камачо выясняются. Ему предъявлены обвинения по ряду статей, включая ношение оружия без лицензии, а также отсутствия регистрации оружия и боеприпасов. Но позже обвинения могут быть ужесточены.