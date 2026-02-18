x
18 февраля 2026
Мир
Мир

Около Капитолия задержали подозреваемого с оружием

Полиция
Расследование
США
время публикации: 18 февраля 2026 г., 01:43
Около Капитолия задержали подозреваемого с оружием
AP Photo/Tom Brenner

Полиция Капитолия США сообщила о задержании в Вашингтоне 18-летнего Картера Камачо, который во вторник, 17 февраля, выбежал из автомобиля и направился к западной стороне здания Конгресса с заряженным ружьем, передает Reuters.

По словам начальника полиции Капитолия Майкла Салливана, подозреваемый пробежал "несколько сотен метров" в сторону здания, прежде чем его остановили. На Камачо были тактический жилет и перчатки, а в машине обнаружили кевларовый шлем и противогаз.

Никто не пострадал.

Мотивы действий Камачо выясняются. Ему предъявлены обвинения по ряду статей, включая ношение оружия без лицензии, а также отсутствия регистрации оружия и боеприпасов. Но позже обвинения могут быть ужесточены.

Мир
