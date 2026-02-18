x
18 февраля 2026
18 февраля 2026
Мир

Крупная авария в Колорадо: не менее четырех погибших, десятки пострадавших

время публикации: 18 февраля 2026 г., 01:01 | последнее обновление: 18 февраля 2026 г., 05:21
AP Photo/Joe Mahoney

В штате Колорадо (США) во вторник, 17 февраля, на трассе I-25 к югу от города Пуэбло произошла крупная авария с участием более 30 транспортных средств (в том числе нескольких фур), передает AP.

Причиной аварии, по всей видимости, стала очень плохая видимость из-за "бурого тумана" из пыли и сильный ветер.

В результате аварии погибли четыре человека, 29 пострадавших были доставлены в больницы.

