Крупная авария в Колорадо: не менее четырех погибших, десятки пострадавших

В штате Колорадо (США) во вторник, 17 февраля, на трассе I-25 к югу от города Пуэбло произошла крупная авария с участием более 30 транспортных средств (в том числе нескольких фур), передает AP.

Причиной аварии, по всей видимости, стала очень плохая видимость из-за "бурого тумана" из пыли и сильный ветер.

В результате аварии погибли четыре человека, 29 пострадавших были доставлены в больницы.