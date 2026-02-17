Первый день переговоров России, Украины и США. Зеленский: "Украинцы не согласятся уступить Донбасс"

В Женеве завершился первый день трехсторонних российско-американо-украинских переговоров. Как заявили в офисе Владимира Зеленского, на них присутствовали и представители четырех союзных Украине европейских стран: Германии, Франции, Великобритании и Италии.

"После совместной части продолжили работу в группах по направлениям. Обсуждения были сосредоточены на практических вопросах и механике возможных решений. Завтра с утра политическая и военная группы продолжат работу", – сообщил глава украинской делегации Рустем Умеров.

Тем временем президент Украины заявил в интервью изданию Axios, что украинский народ не примет односторонний вывод войск из Донбасса без отвода российских войск, как и передачу региона России. Он отметил, что, по договоренности с США, этот вопрос должен быть вынесен на референдум.

"Эмоционально люди никогда этого не простят. Никогда. Они не простят меня, они не простят США. Украинцы не могут понять, почему от них требуют уступить дополнительные территории", – сказал Владимир Зеленский, выразив уверенность, что остановка боевых действий по нынешней линии фронта будет гражданами Украины одобрена.