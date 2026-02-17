x
17 февраля 2026
|
последняя новость: 22:29
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
17 февраля 2026
|
17 февраля 2026
|
последняя новость: 22:29
17 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Первый день переговоров России, Украины и США. Зеленский: "Украинцы не согласятся уступить Донбасс"

США
Россия
Украина
Война в Украине
Владимир Зеленский
время публикации: 17 февраля 2026 г., 22:21 | последнее обновление: 17 февраля 2026 г., 22:34
Первый день переговоров России, Украины и США. Зеленский: "Украинцы не согласятся уступить Донбасс"
Ukrainian National Security and Defense Council press office via AP

В Женеве завершился первый день трехсторонних российско-американо-украинских переговоров. Как заявили в офисе Владимира Зеленского, на них присутствовали и представители четырех союзных Украине европейских стран: Германии, Франции, Великобритании и Италии.

"После совместной части продолжили работу в группах по направлениям. Обсуждения были сосредоточены на практических вопросах и механике возможных решений. Завтра с утра политическая и военная группы продолжат работу", – сообщил глава украинской делегации Рустем Умеров.

Тем временем президент Украины заявил в интервью изданию Axios, что украинский народ не примет односторонний вывод войск из Донбасса без отвода российских войск, как и передачу региона России. Он отметил, что, по договоренности с США, этот вопрос должен быть вынесен на референдум.

"Эмоционально люди никогда этого не простят. Никогда. Они не простят меня, они не простят США. Украинцы не могут понять, почему от них требуют уступить дополнительные территории", – сказал Владимир Зеленский, выразив уверенность, что остановка боевых действий по нынешней линии фронта будет гражданами Украины одобрена.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 17 февраля 2026

Украинское наступление: темпы продвижения – рекордные с 2023 года
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 14 февраля 2026

Рубио: Мы не знаем, серьезно ли Россия настроена на окончание войны
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 12 февраля 2026

"Впервые слышу": Зеленский опроверг, что 24 февраля объявит о президентских выборах