x
18 января 2026
|
последняя новость: 13:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 января 2026
|
18 января 2026
|
последняя новость: 13:07
18 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Iran International: высокопоставленный иранский дипломат попросил убежища в Швейцарии

Оппозиция
Иран
Швейцария
время публикации: 18 января 2026 г., 13:07 | последнее обновление: 18 января 2026 г., 13:09

Высокопоставленный иранский дипломат, сотрудник представительства при учреждениях ООН в Женеве, попросил вместе со своей семьей политического убежища в Швейцарии. Об этом сообщает сайт оппозиции Iran International.

Как утверждается, речь идет о Алирезе Джейрани Хокмабаде, заместителе главы миссии в ранге советника. Он работал в представительстве в Женеве с 2017 года, постепенно поднимаясь по иерархической лестнице. Он занимался в основном торгово-экономическими вопросами и опасался репрессий после возращения в Иран.

Согласно публикации, подобные настроения наблюдаются и у других иранских дипломатов. Несколько из них в последние недели связывались с представителями властей европейских стран, зондируя вопрос о возможности предоставлении убежища.

Это явление имеет прецеденты. Так, несколько иранских дипломатов получили убежище на фоне массовых протестов против избрания Махмуда Ахмадинежада президентом Ирана в 2009 году. Движение, получившее название "Зеленая революция", было жестоко подавлено.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook