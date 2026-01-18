Iran International: высокопоставленный иранский дипломат попросил убежища в Швейцарии

Высокопоставленный иранский дипломат, сотрудник представительства при учреждениях ООН в Женеве, попросил вместе со своей семьей политического убежища в Швейцарии. Об этом сообщает сайт оппозиции Iran International.

Как утверждается, речь идет о Алирезе Джейрани Хокмабаде, заместителе главы миссии в ранге советника. Он работал в представительстве в Женеве с 2017 года, постепенно поднимаясь по иерархической лестнице. Он занимался в основном торгово-экономическими вопросами и опасался репрессий после возращения в Иран.

Согласно публикации, подобные настроения наблюдаются и у других иранских дипломатов. Несколько из них в последние недели связывались с представителями властей европейских стран, зондируя вопрос о возможности предоставлении убежища.

Это явление имеет прецеденты. Так, несколько иранских дипломатов получили убежище на фоне массовых протестов против избрания Махмуда Ахмадинежада президентом Ирана в 2009 году. Движение, получившее название "Зеленая революция", было жестоко подавлено.