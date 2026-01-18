x
18 января 2026
Мир

ВСУ: ночью перехвачены 167 из 201 БПЛА, есть жертвы. МО РФ: сбиты 63 беспилотника

Война в Украине
Война в России
Беспилотники
время публикации: 18 января 2026 г., 08:06 | последнее обновление: 18 января 2026 г., 08:11
ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 18 января 2026 года российские военные выпустили по Украине 201 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 167 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 30 ударных БПЛА в 15 локациях, а также падения фрагментов в двух локациях. Причинен значительный ущерб в Харьковской и Сумской областях, есть жертвы.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 18 января на территории Российской Федерации были перехвачены 63 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Белгородской, Брянской, Ростовской, Астраханской, Волгоградской, Курской, Воронежской, Рязанской областей, над территорией Республики Северная Осетия-Алания, над территорией Ставропольского края, над Крымом и акваторией Азовского моря. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

