Удары российских БПЛА по Харькову и Сумам, есть жертвы
время публикации: 18 января 2026 г., 05:04 | последнее обновление: 18 января 2026 г., 06:09
В ночь на 18 января поступали сообщения о жертвах в результате российских дроновых атак на территории Украины.
Власти Сумской области сообщают, что в результате российского удара по Сумам погибла девушка, пострадали четыре человека, в том числе семилетний ребенок. Повреждено 15 зданий.
Ранее поступила информация, что молодая женщина погибла в результате удара российского беспилотника по частному дому в Холодногорском районе Харькова. Еще одна женщина пострадала.