Удары российских БПЛА по Харькову и Сумам, есть жертвы

В ночь на 18 января поступали сообщения о жертвах в результате российских дроновых атак на территории Украины.

Власти Сумской области сообщают, что в результате российского удара по Сумам погибла девушка, пострадали четыре человека, в том числе семилетний ребенок. Повреждено 15 зданий.

Ранее поступила информация, что молодая женщина погибла в результате удара российского беспилотника по частному дому в Холодногорском районе Харькова. Еще одна женщина пострадала.