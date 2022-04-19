Лавров: новая фаза "спецоперации" направлена на "полное освобождение" ДНР И ЛНР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью телеканалу India Today о начале следующей фазы "спецоперации" в Украине.

Этот этап "спецоперации" направлен, согласно заявлению Лаврова, на "полное освобождение" самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик.

Глава российского МИДа также отметил, что в мире "не оценили" то, что после переговоров в Стамбуле Россия в качестве жеста доброй воли "изменила конфигурацию в Черниговской и Киевской областях". Вместо этого, подчеркивает Лавров, произошла "постановка в Буче".