Мир

Выборы в Португалии: победитель определится во втором туре, в него вышли ультраправый и социалист

Португалия
время публикации: 19 января 2026 г., 11:44 | последнее обновление: 19 января 2026 г., 11:47

AP Photo/Armando Franca

Впервые за 40 лет португальцы не смогли избрать президента страны в первом туре. Во второй вышли социалист Антониу Жозе Сегуру, набравший 31% голосов, и правый популист Андре Вентура – за него проголосовали 23% избирателей.

Ожидалось, что на выборах победит Вентура, который сделал иммиграцию главной темой предвыборной кампании. Сегуру позиционировал себя как защитник демократии, способный противостоять экстремизму. Уделил он внимание и проблеме дороговизны жизни.

Тем не менее, Вентура стал первым представителем ультраправых, вышедшим во второй тур. Повторное голосование состоится 8 февраля.

Президент играет в Португалии в основном церемониальную роль. Однако в его полномочиях роспуск парламента, отстранение премьер-министра и назначение выборов.

Мир
