Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1426-й день войны

Минобороны РФ 19 января 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новая Сечь и Мирополье Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Охримовка, Волчанские Хутора и Нескучное Харьковской области. Противник потерял свыше 170 военнослужащих, боевую бронированную машину, 16 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и материальных средств. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Ковшаровка, Новоосиново, Новоплатоновка, Богуславка, Благодатовка Харьковской области, Сосновое, Яровая и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 200 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 16 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и четыре склада боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Красноторка, Степановка, Резниковка и Бересток Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 225 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей, два артиллерийских орудия, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град". Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Подразделения группировки войск "Центр" в результате решительных действий освободили населенный пункт Новопавловка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Доброполье, Сергеевка, Гришино, Новый Донбасс, Белицкое, Сухецкое Донецкой Народной Республики, Новоподгородное и Демурино Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 400 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Цветковое, Комсомольское, Воздвижевка, Верхняя Терса и Терноватое Запорожской области. Противник потерял свыше 270 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, 21 автомобиль и три орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск "Днепр" в результате активных действий освободили населенный пункт Павловка Запорожской области. Нанесено поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Антоновка, Никольское Херсонской области, Орехов и Новояковлевка Запорожской области. Уничтожены до 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, две станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение местам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 122 беспилотных летательных аппарата самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 109900 беспилотных летательных аппаратов, 646 зенитных ракетных комплексов, 27207 танков и других боевых бронированных машин, 1643 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32681 орудие полевой артиллерии и миномет, 52258 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми более 163600 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 177 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 14000 мирных жителей Украины (в их числе свыше 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).