Суд в Москве "заочно арестовал" Тамару Эйдельман

В пятницу, 31 октября, Дорогомиловский суд Москвы "заочно арестовал" историка и лектора Тамару Эйдельман, против которой ранее российской прокуратурой возбуждено еще одно уголовное дело, по пункту "в" части 2 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма с использованием интернета).

В декабре 2024 года Дорогомиловский суд Москвы оштрафовал Тамару Эйдельман на 50000 рублей за "дискредитацию российской армии". Ранее Эйдельман была оштрафована за неправильную маркировку иностранного агента, которым ее объявили в России осенью 2022 года.

В июне 2024 года прокуратура Москвы провела проверку в отношении историка Тамары Эйдельман и выявила высказывания, "выражающие явное неуважение ко дню воинской славы России и памятной дате России, связанной с защитой Отечества, а также оскорбляющие память защитников Отечества". В сообщении прокуратуры говорилось, что эти высказывания были выявлены в ходе мониторинга сети в авторской программе на канале Эйдельман – вероятно, имелся в виду ее YouTube-канал "Уроки истории с Тамарой Эйдельман".