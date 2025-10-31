x
31 октября 2025
|
последняя новость: 15:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
31 октября 2025
|
31 октября 2025
|
последняя новость: 15:59
31 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Суд в Москве "заочно арестовал" Тамару Эйдельман

Судебные решения
Россия
время публикации: 31 октября 2025 г., 15:59 | последнее обновление: 31 октября 2025 г., 16:06
Суд в Москве "заочно арестовал" Тамару Эйдельман
Фото предоставлено Тамарой Эйдельман

В пятницу, 31 октября, Дорогомиловский суд Москвы "заочно арестовал" историка и лектора Тамару Эйдельман, против которой ранее российской прокуратурой возбуждено еще одно уголовное дело, по пункту "в" части 2 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма с использованием интернета).

В декабре 2024 года Дорогомиловский суд Москвы оштрафовал Тамару Эйдельман на 50000 рублей за "дискредитацию российской армии". Ранее Эйдельман была оштрафована за неправильную маркировку иностранного агента, которым ее объявили в России осенью 2022 года.

В июне 2024 года прокуратура Москвы провела проверку в отношении историка Тамары Эйдельман и выявила высказывания, "выражающие явное неуважение ко дню воинской славы России и памятной дате России, связанной с защитой Отечества, а также оскорбляющие память защитников Отечества". В сообщении прокуратуры говорилось, что эти высказывания были выявлены в ходе мониторинга сети в авторской программе на канале Эйдельман – вероятно, имелся в виду ее YouTube-канал "Уроки истории с Тамарой Эйдельман".

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 июня 2025

Тамара Эйдельман: "ХАМАСу удалось резко радикализировать израильтян"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 04 января 2025

В РФ против Тамары Эйдельман возбудили уголовное дело за "реабилитацию нацизма"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 26 декабря 2024

Тамару Эйдельман приговорили к штрафу за "дискредитацию российской армии"