Мир

Атака ВСУ на Севастополь, российские власти сообщают об убитом

Война в Украине
Война в России
Беспилотники
время публикации: 19 марта 2026 г., 04:18 | последнее обновление: 19 марта 2026 г., 04:24
Губернатор российской администрации Севастополя Михаил Развожаев
Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Губернатор российской администрации Севастополя Михаил Развожаев сообщает, что в ночь на 19 марта в результате атаки ВСУ с применением беспилотников в городе погиб мужчина, еще два человека ранены.

По словам Развожаева, погиб мужчина, который во время атаки находился в одном из частных жилых домов. У двух пострадавших диагностированы травмы средней тяжести.

Кроме того, в квартирах нескольких жилых домов выбиты окна, повреждены восемь автомобилей.

Количество сбитых над Севастополем дронов достигло 27, отметил Развожаев.

