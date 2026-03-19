Атака ВСУ на Севастополь, российские власти сообщают об убитом

Губернатор российской администрации Севастополя Михаил Развожаев сообщает, что в ночь на 19 марта в результате атаки ВСУ с применением беспилотников в городе погиб мужчина, еще два человека ранены.

По словам Развожаева, погиб мужчина, который во время атаки находился в одном из частных жилых домов. У двух пострадавших диагностированы травмы средней тяжести.

Кроме того, в квартирах нескольких жилых домов выбиты окна, повреждены восемь автомобилей.

Количество сбитых над Севастополем дронов достигло 27, отметил Развожаев.