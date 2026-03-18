МИД Украины поблагодарил Израиль за поддержку

Министерство иностранных дел Украины опубликовало в своем официальном аккаунте в соцсети Х благодарность "израильским партнерам за неизменную поддержку".

В сообщении говорится, что благодаря поставленным Израилем современным интерактивным панелям удалось наладить непрерывное обучение в школах в Харьковской и Запорожской областях.