Посол Израиля в США: J Street – "раковая опухоль в еврейской общине"

Посол Израиля в США Йехиэль Лейтер назвал организацию J Street "раковой опухолью в еврейской общине".

Выступая на конференции Национальной рабочей группы по борьбе с антисемитизмом в Музее Библии в Вашингтоне, Лейтер заявил, что "хуже всего в J Street – ее двуличие".

"Как можно быть произраильской организацией и продвигать оружейное эмбарго против страны, которая ведет войну на семи фронтах против прокси Ирана?" – сказал израильский посол.

Заявление Лейтера прозвучало на фоне решения J Street добиваться постепенного прекращения грантовой военной помощи Израилю, начиная с 2028 года.

J Street – американская либеральная еврейская лоббистская организация, созданная как "произраильская и промирная" альтернатива более правому произраильскому лобби. Базируется в Вашингтоне и выступает за сохранение Израиля как еврейского и демократического государства, дипломатическое урегулирование палестино-израильского конфликта и принцип "двух государств для двух народов". Организация резко критикует политику правых правительств Израиля в отношении палестинцев и поселенческого движения.