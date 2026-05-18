Экономика

Индийский миллиардер заплатит $275 млн за нарушение антииранских санкций

время публикации: 18 мая 2026 г., 23:18 | последнее обновление: 18 мая 2026 г., 23:19
Холдинг Adani Enterprises индийского миллиардера Гаутама Адани, владеющий, среди прочего, портом Хайфы, выплатит правительству США 275 млн долларов в рамках мирового соглашения об урегулировании нарушений санкционного режима против Ирана.

По данным министерства финансов США, компания Адани закупала сжиженный газ иранского происхождения у трейдера в Дубае. "Компания должна была обратить внимание на маркеры, свидетельствующие об иранском происхождении газа", – говорится в документе. По данным ведомства, с ноября 2023 по июнь 2025 года компания получила платежи на сумму 192 млн долларов за эти закупки, прошедшие через американские финансовые институты.

Напомним, что в начале 2026 года Adani Enterprises сообщила, что получила запрос относительно сделок, связанных с Ираном. Сообщение последовало за публикацией The Wall Street Journal о расследовании, которое федеральные власти проводили в связи с импортом сжиженного газа из Ирана через индийский порт Мундра.

