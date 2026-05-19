19 мая 2026
Израиль

Прогноз погоды в Израиле на 19 мая: спад жары, переменная облачность

время публикации: 19 мая 2026 г., 05:50 | последнее обновление: 19 мая 2026 г., 06:09
Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 19 мая, температура понизится и будет близкой к среднесезонной. Переменная облачность. Вечером возможен слабый дождь, преимущественно на севере страны.

В Иерусалиме – 16-25 градусов, в Тель-Авиве – 20-25, в Хайфе – 19-24, в Эйлате – 26-40, в Беэр-Шеве – 19-30, на побережье Мертвого моря – 25-34, в Ашкелоне и Ашдоде – 19-26, в Ариэле – 16-25, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 17-28, на Голанских высотах – 16-29.

Температура воды у побережья Средиземного моря – 23 градуса, высота волн 60-120 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 20 км/ч).

В среду – без существенных изменений. В четверг ожидаются дожди. В пятницу – переменная облачность. В субботу – малооблачно. В воскресенье-понедельник местами возможны осадки.

