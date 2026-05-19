Экономика

Минобороны требует еще 40 миллиардов шекелей из-за Ливана

Минфин
Бюджет
Минобороны
ЦАХАЛ
время публикации: 19 мая 2026 г., 07:28 | последнее обновление: 19 мая 2026 г., 07:31
Chaim Goldberg/Flash90

ЦАХАЛ и министерство обороны Израиля настаивают на немедленной необходимости увеличить оборонный бюджет на 2026 год еще на 40 миллиардов шекелей, что доведет его до 183 миллиардов шекелей.

Военные утверждают, что дополнительные расходы связаны с необходимостью контролировать полосу безопасности на юге Ливана в дополнение к действиям в секторе Газы и повышенной боеготовности на случай возобновления войны с Ираном.

Срочность увеличения госбюджета обусловлена ростом объема отсроченных платежей поставщикам минобороны, уже достигших суммы 13 миллиардов шекелей.

В министерстве финансов, в свою очередь, утверждают, что требования минобороны являются неоправданными, и что оборонное ведомство грубо завышает затраты на операцию "Рычание льва", в том числе считая стоимость лётчиков дважды – и в статью расходов дней резервистской службы, и в статью операционных расходов ВВС.

Кроме того, по мнению минфина, расходы на "Рычание льва" не должны целиком ложиться на 2026 год. По версии экономистов, перерасход обусловлен не операциями в Газе и Ливане, а безудержными закупками и заказами в колоссальных объемах, которые можно растянуть во времени.

При этом в финансовом ведомстве признают, что в случае нового раунда войны с Ираном бюджет 2026 года снова придется пересматривать, но не готовы делать это авансом.

