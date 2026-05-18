Стрельба возле Исламского центра в Сан-Диего

Неизвестный (по некоторым сообщениям, стрелявших было двое) открыл огонь у исламского центра в районе Клэрмонт в Сан-Диего 18 мая около полудня по местному времени. По данным телеканала NBC San Diego, убиты два человека.

Совет по американо-исламским отношениям (CAIR) подтвердил гибель как минимум одного прихожанина мечети.

Больница Sharp Memorial активировала протокол массовых происшествий и принимает раненых, их точное число пока не сообщается.

При исламском центре работает школа для детей от дошкольного возраста до третьего класса. По данным телеканала CBS, во время стрельбы десятки детей были эвакуированы из здания, выстроившись в живые цепочки.

Один из очевидцев рассказал, что вооруженный мужчина подошел к охраннику центра, после чего прозвучали выстрелы.

Мэр Сан-Диего Тодд Глория сообщил, что следит за ситуацией и получает обновления от правоохранительных органов. К 13:00 полиция объявила, что угроза "нейтрализована", других подозреваемых не разыскивают. На месте работают десятки сотрудников полиции и спецподразделения SWAT, сообщают Los Angeles Times и The Sun.