В муниципалитетах Израиля пройдет двухчасовая забастовка

время публикации: 19 мая 2026 г., 07:50 | последнее обновление: 19 мая 2026 г., 07:53
Photo by Miriam Alster/Flash90

Утром во вторник, 19 мая, с 08:00 до 10:00 все муниципалитеты Израиля приостановят работу и прекратят прием населения.

Одновременно в муниципалитетах пройдут разъяснительные мероприятия о покушениях на государственных служащих и выборных должностных лиц и о неспособности силовых структур обеспечить их защиту.

Забастовка протеста объявлена в связи с покушением на главу совета Джадейды-Макр Сухейла Малхама и его заместителя Убейда Убейда, которые были ранены накануне когда выходили со свадьбы.

Несколькими днями ранее было совершено покушение на мэра Арабе.

Глава центра местной власти Хаим Бибас обратился к правительству Израиля с требованием "немедленно подключить Общую службу безопасности (ШАБАК) к расследованию покушений и признать преступные организации террористическими".

