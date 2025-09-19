x
19 сентября 2025
Хакаби: Вашингтон обсуждает со странами Персидского залива "временное правительство Газы"

время публикации: 19 сентября 2025 г., 20:16 | последнее обновление: 19 сентября 2025 г., 20:22
Посол США в Израиле Майк Хакаби заявил в интервью Reuters, что Вашингтон обсуждает со странами Персидского залива возможность их управления сектором Газы "после войны".

По его словам, обсуждается структура временного правительства, возможно, под американским контролем – до тех пор, пока не будет найдено постоянное решение.

Тем не менее, Хакаби отметил, что окончательное решение еще не принято: "Это обсуждение. Это не то, что было одобрено администрацией, Израилем или кем-либо еще. Мне неизвестно о наличии готового к подписанию соглашения", – подчеркнул он.

