Три российских истребителя нарушили воздушное пространство Эстонии
время публикации: 19 сентября 2025 г., 18:35 | последнее обновление: 19 сентября 2025 г., 19:12
Три российских истребителя нарушили воздушное пространство Эстонии, сообщил эстонский генштаб.
Инцидент произошел вблизи острова Вайндлоо в Финском заливе. Самолеты находились в эстонском небе 12 минут. В генштабе отметили, что у истребителей были отключены транспондеры, а также отсутствовали планы полета.
Временного поверенного РФ в Эстонии вызвали в МИД и вручили ему ноту протеста.
Россия инцидент не комментировала.
Как отмечает "Медуза" со ссылкой на ERR, это уже четвертое нарушение воздушной границы Эстонии со стороны РФ с начала года.