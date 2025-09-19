Три российских истребителя нарушили воздушное пространство Эстонии, сообщил эстонский генштаб.

Инцидент произошел вблизи острова Вайндлоо в Финском заливе. Самолеты находились в эстонском небе 12 минут. В генштабе отметили, что у истребителей были отключены транспондеры, а также отсутствовали планы полета.

Временного поверенного РФ в Эстонии вызвали в МИД и вручили ему ноту протеста.

Россия инцидент не комментировала.

Как отмечает "Медуза" со ссылкой на ERR, это уже четвертое нарушение воздушной границы Эстонии со стороны РФ с начала года.