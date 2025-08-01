Орпо: Финляндия "не готовит предложение о признании Палестины"

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что правительство его страны "не готовит предложение о признании Палестины", но "продолжит движение к модели двух государств".

"Признание можно дать лишь однажды, и это нужно сделать тогда, когда оно действительно имеет значение. Просто символическое признание не решит эту проблему. Модель двух государств будет реализована, когда все западные и арабские страны обязуются поддерживать существование как палестинского, так и израильского государств", – пояснил Орпо.

"Самое главное для Финляндии – чтобы помощь дошла до мирных жителей Газы, ситуация ужасная. Заложники должны быть освобождены, а война должна прекратиться", – подчеркнул он.