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Мир

Орпо: Финляндия "не готовит предложение о признании Палестины"

время публикации: 01 августа 2025 г., 14:49 | последнее обновление: 01 августа 2025 г., 14:54
Орпо: Финляндия "не готовит предложение о признании Палестины"
AP Photo/Omar Havana

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что правительство его страны "не готовит предложение о признании Палестины", но "продолжит движение к модели двух государств".

"Признание можно дать лишь однажды, и это нужно сделать тогда, когда оно действительно имеет значение. Просто символическое признание не решит эту проблему. Модель двух государств будет реализована, когда все западные и арабские страны обязуются поддерживать существование как палестинского, так и израильского государств", – пояснил Орпо.

"Самое главное для Финляндии – чтобы помощь дошла до мирных жителей Газы, ситуация ужасная. Заложники должны быть освобождены, а война должна прекратиться", – подчеркнул он.

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