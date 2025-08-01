Орпо: Финляндия "не готовит предложение о признании Палестины"
время публикации: 01 августа 2025 г., 14:49 | последнее обновление: 01 августа 2025 г., 14:54
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что правительство его страны "не готовит предложение о признании Палестины", но "продолжит движение к модели двух государств".
"Признание можно дать лишь однажды, и это нужно сделать тогда, когда оно действительно имеет значение. Просто символическое признание не решит эту проблему. Модель двух государств будет реализована, когда все западные и арабские страны обязуются поддерживать существование как палестинского, так и израильского государств", – пояснил Орпо.
"Самое главное для Финляндии – чтобы помощь дошла до мирных жителей Газы, ситуация ужасная. Заложники должны быть освобождены, а война должна прекратиться", – подчеркнул он.
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