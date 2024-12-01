"Аш-Шарк аль-Аусат": ХАМАС открыт к переговорам

Выходящая в Лондоне саудовская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" пишет: "ХАМАС открыт для соглашения, подобного ливанскому".

В короткой публикации сказано следующее: "Вчера в Каире начался новый раунд переговоров между движениями ФАТХ и ХАМАС при посредничестве Египта и Америки по обсуждению будущего администрации Газы, в то время как информированные палестинские источники сообщили, что ХАМАС более чем когда-либо открыт для соглашения о прекращении огня. Источники пояснили "Аш-Шарк аль-Аусат", что движение (ХАМАС) готово принять постепенное соглашение, аналогичное соглашению в Ливане, которое включает постепенный вывод Израиля из сектора Газы, а не немедленно, как требовало ранее".

Далее в публикации приведено единственное условие, выдвигаемое ХАМАСом: жители северной части сектора Газы должны получить возможность вернуться в свои районы. "Взамен ХАМАС соглашается, чтобы Палестинская администрация взяла на себя ответственность за контрольно-пропускной пункт Рафах в течение переходного периода", – пишет "Аш-Шарк аль-Аусат".

Кроме того, ХАМАС согласен на создание "комитета, наделенного полномочиями взять на себя управление сектором", сказано в публикации.