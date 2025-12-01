На выборах в Гондурасе "протрамповский палестинец" Асфура побеждает "ливанца" Насраллу

В Гондурасе прошли президентские выборы. По предварительным данным, лидирует кандидат от правой "Национальной партии" Насри Асфура, поддержанный президентом США Дональдом Трампом, сообщает Reuters.

67-летний Асфура набирает около 41% голосов. На втором месте – кандидат от "Либеральной партии" Сальвадор Насралла с примерно 39%. Представительница правящей партии LIBRE Рикси Монкада набирает около 20%.

Победителем объявят того, кто получит простое большинство голосов. Избранный президент будет руководить страной в 2026-2030 годах. Одновременно с главой государства избиратели выбирают 128 депутатов конгресса, сотни мэров и тысячи местных чиновников.

Президентская кампания была скандальной. Все три основных кандидата неоднократно обвиняли друг друга в фальсификациях. Монкада уже дала понять, что может не признать официальные итоги и призвала сторонников "защищать волю народа".

За несколько дней до выборов в гондурасскую политику вмешался президент США Дональд Трамп. Он публично поддержал Асфуру, заявив, что сможет "работать с ним для борьбы с наркотрафиком" и пригрозив пересмотреть финансовую помощь, если тот не победит. Кроме того, Трамп пообещал помиловать бывшего президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса, который отбывает в США 45-летний срок по обвинениям в наркотрафике и незаконном обороте оружия. Эрнандес, представлявший ту же "Национальную партию", что и Асфура, занимал пост президента с 2014 по 2022 год.

Наблюдатели предупреждают о риске поствыборных протестов и возможных столкновений на фоне взаимных обвинений во вмешательстве и коррупции.

Насри Асфура. Краткая биография

Насри Хуан Асфура Забла ("Тито Асфура") родился 8 июня 1958 года в Тегусигальпе (Гондурас). Он сын палестинских иммигрантов, семья переселилась в Центральную Америку во время арабо-израильских конфликтов середины XX века. Изучал гражданское строительство, позже занялся строительным бизнесом и стал предпринимателем в этой сфере. В настоящее время председатель консервативной "Национальной партии" Гондураса. В 2014-2022 годах был мэром Тегусигальпы. В 2020 году против него возбуждали дело о хищении бюджетных средств и "отмывании" денег; впоследствии все обвинения были сняты. Был кандидатом в президенты на выборах 2021 года – проиграл Сьомаре Кастро. Вновь был выдвинут "Национальной партией" кандидатом на выборы 2025 года. Асфура строит имидж "хозяйственника" и консерватора, делает акцент на безопасности, борьбе с преступностью и инфраструктурных проектах.

Сальвадор Насралла. Краткая биография

Сальвадор Алехандро Сесар Насралла Салум родился 30 января 1953 года в Тегусигальпе (Гондурас). Отец гондурасец, мать чилийка ливанского происхождения. Семья относится к ливанской диаспоре в Гондурасе. Окончил Папский католический университет Чили по специальности инженер-строитель. Работал гендиректором Pepsi в Гондурасе и преподавал в Национальном автономном университете Гондураса. Кроме того, спортивный журналист и телеведущий. В 2011 году стал одним из основателей и лидером "Антикоррупционной партии", кандидат в президенты на выборах 2013 года. В 2017 году баллотировался в президенты как кандидат оппозиционного альянса против действующего президента Хуана Орландо Эрнандеса. В 2019 году создал "Партию спасения Гондураса", а на выборах 2021 года стал кандидатом в вице-президенты в тандеме с Сьомарой Кастро (партия LIBRE); после победы Кастро занял пост первого вице-президента Гондураса (2022-2024). В 2024 году ушел с поста вице-президента и вступил в "Либеральную партию", чтобы баллотироваться в президенты на выборах 2025 года.