Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

ВСУ: ночью перехвачены 228 из 265 БПЛА. МО РФ: сбиты 72 беспилотника

Война в Украине
Война в России
Беспилотники
время публикации: 01 июня 2026 г., 09:07 | последнее обновление: 01 июня 2026 г., 09:55
ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 1 июня 2026 года российские военные выпустили по Украине 265 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 228 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 27 ударных БПЛА в 18 локациях, а также падения фрагментов в 12 локациях. Причинен ущерб в Одессе, Черниговской и Харьковской областях, есть пострадавшие, в их числе дети.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 1 июня на территории Российской Федерации были перехвачены 216 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской и Ростовской областями, а также над Крымом. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

