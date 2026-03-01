x
01 марта 2026
Мир

В Нью-Йорке прошла манифестация солидарности с режимом аятолл

США
Нью-Йорк
Война с Ираном
время публикации: 01 марта 2026 г., 09:07 | последнее обновление: 01 марта 2026 г., 09:10
AP Photo/Kena Betancur

В то время как во многих западных странах проходят многотысячные демонстрации иранских иммигрантов в поддержку американо-израильского удара по Ирану, на Таймс-сквер в Нью-Йорке сотни человек вышли на демонстрацию солидарности с режимом аятолл.

Размахивая иранскими и палестинскими флагами, манифестанты скандировали "Руки прочь от Ирана!", "Свободу Палестине!". На их транспарантах проводилась параллель между ударом по иранскому режиму и "геноцидом в Газе", объявлялось, что империалисты служат интересам сионистов. Вспомнили манифестанты и деле Эпштейна.

Добавим, что мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани выступил с резкой критикой удара по Ирану. "Действия США и Израиля – катастрофическая эскалация незаконной агрессивной войны. Бомбардировки городов. Убийство мирных жителей. Американцы этого не хотят. Они не хотят новой войны ради смены режима в Иране"", – сообщил он.

