В Нью-Йорке прошла манифестация солидарности с режимом аятолл

В то время как во многих западных странах проходят многотысячные демонстрации иранских иммигрантов в поддержку американо-израильского удара по Ирану, на Таймс-сквер в Нью-Йорке сотни человек вышли на демонстрацию солидарности с режимом аятолл.

Размахивая иранскими и палестинскими флагами, манифестанты скандировали "Руки прочь от Ирана!", "Свободу Палестине!". На их транспарантах проводилась параллель между ударом по иранскому режиму и "геноцидом в Газе", объявлялось, что империалисты служат интересам сионистов. Вспомнили манифестанты и деле Эпштейна.

Добавим, что мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани выступил с резкой критикой удара по Ирану. "Действия США и Израиля – катастрофическая эскалация незаконной агрессивной войны. Бомбардировки городов. Убийство мирных жителей. Американцы этого не хотят. Они не хотят новой войны ради смены режима в Иране"", – сообщил он.