01 марта 2026
Ближний Восток

Организатор теракта в еврейском общинном центре Буэнос-Айреса стал командующим КСИР

Иран
КСИР
Война с Ираном
время публикации: 01 марта 2026 г., 10:39 | последнее обновление: 01 марта 2026 г., 10:45
Организатор теракта в еврейском общинном центре Буэнос-Айреса стал командующим КСИР
AP Photo/Vahid Salemi

Государственные СМИ Ирана сообщили о назначении бригадного генерала Ахмада Вахиди новым командующим Корпуса стражей исламской революции. Он сменил ликвидированного израильскими ВВС Мохаммада Пакпура.

Вахиди в прошлом занимал посты министра обороны и министра иностранных дел. После ликвидации Израилем в июне 2025 года Хосейна Салами, он был назначен исполняющим обязанности командующего КСИР, однако позже его сменил Мохаммад Пакпур.

Вахиди называют одним из организаторов теракта, который произошел в Еврейском общинном центре Буэнос-Айреса в 1994 году. При взрыве заминированного автомобиля погибли 85 человек, около 300 получили ранения. В это время Вахиди возглавлял подразделение "Кудс", отвечающее за действие КСИР за пределами Ирана.

В апреле 2024 года кассационный суд Аргентины постановил, что теракт был спланирован Ираном и реализован "Хизбаллой". Министерство иностранных дел Аргентины сообщило, что Интерпол выдал ордер на его арест.

