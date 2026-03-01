x
01 марта 2026
Израиль

ЦАХАЛ опубликовал подтверждение ликвидации духовного лидера Ирана Али Хаменеи

Иран
Война с Ираном
Ликвидация
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 01 марта 2026 г., 10:40 | последнее обновление: 01 марта 2026 г., 10:48
ЦАХАЛ опубликовал подтверждение ликвидации духовного лидера Ирана Али Хаменеи
Пресс-служба ЦАХАЛа
Оперативный план места операции
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-секретарь ЦАХАЛа Эфи Дефрин сообщил, что в субботу, 28 февраля 2026 года (11 адара 5786 года) Армия обороны Израиля ликвидировала Али Хаменеи, лидера иранского террористического режима.

ВВС при точном раведывательном наведении со стороны военной разведки АМАН и в сотрудничестве с Управлением оперативного планирования нанесли удар по комплексу управления в центре Тегерана, где духовный лидер Ирана находился вместе с рядом других высокопоставленных чиновников.

Хаменеи был лидером иранского террористического режима с 1989 года, продвигал экстремистскую идеологию против Государства Израиль и всего Запада и нес прямую ответственность за жестокое подавление граждан Ирана на протяжении многих лет.

Хаменеи был "отцом" программы уничтожения Государства Израиль, "головой иранского спрута", который протянул свои щупальца по всему Ближнему Востоку и к границам Государства Израиль – прежде всего через террористическую организацию "Хизбалла". Лидер режима нес ответственность за террористические атаки против Государства Израиль, и на его руках – кровь множества граждан из разных стран мира.

ЦАХАЛ "замкнул исторический круг", ликвидировав лидера иранской оси террора. Это "замыкание круга" присоединяется к серии ликвидаций высокопоставленных фигур оси террора, которых ЦАХАЛ устранил в ходе войны.

Ликвидация Хаменеи – результат негласного договора между ЦАХАЛом и гражданами Государства Израиль – наносить удары и пресекать деятельность любого фактора, пытающегося причинить вред Государству Израиль, в любом месте и в любое время.

