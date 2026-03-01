Теннис. Израильтянин стал победителем турнира в Таиланде
время публикации: 01 марта 2026 г., 10:12 | последнее обновление: 01 марта 2026 г., 10:12
Победителем теннисного турнира, который проходил Нонтабури, Таиланд, стал израильтянин Дэн Бранд.
В финале он разгромил японца Хию Каваниси 6:1, 6:2.
По состоянию на 23 февраля, Дэн Бранд занимает в юниорском рейтинге Международной федерации тенниса 84-е место. Его лучшее карьерное достижение - 69-е место в этом рейтинге.
Согласно данным ITF, это первая победа Дэна Бранда в одиночном разряде в турнире ITF.
