Теннис. Израильтянин стал победителем турнира в Таиланде

Победителем теннисного турнира, который проходил Нонтабури, Таиланд, стал израильтянин Дэн Бранд.

В финале он разгромил японца Хию Каваниси 6:1, 6:2.

По состоянию на 23 февраля, Дэн Бранд занимает в юниорском рейтинге Международной федерации тенниса 84-е место. Его лучшее карьерное достижение - 69-е место в этом рейтинге.

Согласно данным ITF, это первая победа Дэна Бранда в одиночном разряде в турнире ITF.