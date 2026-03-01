В Эквадоре совершено нападение на иранский культурный центр
время публикации: 01 марта 2026 г., 10:26 | последнее обновление: 01 марта 2026 г., 10:31
В столице Эквадора Кито совершено нападение на иранский культурный центр. Нападавшие использовали палки, камни и слезоточивый газ. Один человек пострадал, зданию нанесен ущерб.
Согласно поступающим сообщениям, атаковавшие прибыли на нескольких автомобилях. В время нападения рядом со зданием проходила манифестация под флагами Израиля, США и иранской оппозиции.
На видео, распространяющемся в социальных сетях, можно услышать женщину, кричащую: "Убийцы, вам здесь не место, террористы, убирайтесь из нашей страны!" Полиция охарактеризовала нападение как акт агрессии.