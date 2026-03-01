x
01 марта 2026
|
последняя новость: 11:16
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
01 марта 2026
|
01 марта 2026
|
последняя новость: 11:16
01 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В Эквадоре совершено нападение на иранский культурный центр

Война с Ираном
время публикации: 01 марта 2026 г., 10:26 | последнее обновление: 01 марта 2026 г., 10:31
В Эквадоре совершено нападение на иранский культурный центр
AP Photo/Dolores Ochoa

В столице Эквадора Кито совершено нападение на иранский культурный центр. Нападавшие использовали палки, камни и слезоточивый газ. Один человек пострадал, зданию нанесен ущерб.

Согласно поступающим сообщениям, атаковавшие прибыли на нескольких автомобилях. В время нападения рядом со зданием проходила манифестация под флагами Израиля, США и иранской оппозиции.

На видео, распространяющемся в социальных сетях, можно услышать женщину, кричащую: "Убийцы, вам здесь не место, террористы, убирайтесь из нашей страны!" Полиция охарактеризовала нападение как акт агрессии.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook