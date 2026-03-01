x
Мир

Трамп ответил на угрозы КСИР: "Мы ударим по ним силой, какой мир еще не видел"

КСИР
Дональд Трамп
Война с Ираном
время публикации: 01 марта 2026 г., 07:35 | последнее обновление: 01 марта 2026 г., 07:39
AP Photo/Michael Gonzalez

Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением после угроз со стороны "Корпуса стражей исламской революции".

"Иран заявил, что нанесет удар сильнее, чем когда-либо. Если они это сделают – мы ударим по ним силой, какой мир еще не видел", – сказал Трамп.

Иранский КСИР рано утром 1 марта заявил: "Вскоре начнется самая жестокая наступательная операция в истории иранских вооруженных сил против сионистского образования (Израиля) и американских террористических баз".

После этих угроз последовали атака на американскую базу в Ираке и серия ракетных атак по Израилю.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
2-й день войны "Рычание льва": ЦАХАЛ атакует ракетные объекты Ирана
КСИР угрожает Израилю и США "самой жестокой" операцией