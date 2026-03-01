x
Мир
Мир

Трамп: война против Ирана продлится около четырех недель

Дональд Трамп
Война с Ираном
время публикации: 01 марта 2026 г., 23:21
Трамп: война против Ирана продлится около четырех недель
AP Photo/Matt Rourke

Президент США Дональд Трамп в интервью британскому изданию Daily Mail обозначил сроки военной операции против режима аятолл в Иране.

"Мы посчитали, что это займет около четырех недель. Это всегда был примерно четырехнедельный процесс, поэтому, несмотря на всю сложность, на это уйдет четыре недели или меньше", – заявил он.

В настоящее время Трамп находится в своей резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида. Ожидается, что сегодня, 1 марта, он вернется в Вашингтон.

Мир
