С начала войны "Рычание льва" в "Ихилов" поступили 74 пострадавших

В отделение неотложной помощи медицинского центра "Ихилов" в Тель-Авиве с начала войн "Рычание льва" поступили 74 пострадавших, 25 из них – с места падения ракеты в Тель-Авиве в ночь на воскресенье. Двое пострадавших все еще госпитализирован, они находятся в состоянии средней степени тяжести.

С начала войны в больницу поступили 49 человек, получивших травмы во время бегства в защищенное пространство, большинство получили легкие травмы и после получения помощи были выписаны. Четверо остаются в больнице в состоянии средней степени тяжести – у этих людей травмы головы, грудной клетки и ортопедические повреждения.

Напомним, распоряжением министерства здравоохранения все израильские больницы переведены на работу в режиме чрезвычайного положения. Пациенты перемещены в защищенные зоны и подземные укрытия.

Все элективные процедуры и амбулаторная деятельность отменены. Население просят не обращаться в больницы в случаях, не требующих неотложной помощи.

Усилен штат горячих линий психологической поддержки. Служба скорой помощи МАДА открыла пункты сдачи крови.

В поликлиниках больничных касс и в центрах матери и ребенка ("Типат халав") деятельность приостанавливается, за исключением жизненно необходимых процедур, таких как диализ.

Центры психологической поддержки "Хосен" на юге и в районе Газы :

- Центр «Хосен» Ашкелон - *2452, здание «Авиэль», Цахаль 99, Ашкелон

- Центр «Хосен» Хоф-Ашкелон - 08-6775598 / 08-6576728, региональный совет Хоф-Ашкелон, Бат-Хадар

- Центр «Хосен» Эшколь - 08-9965264 / 054-4819859, региональный совет Эшколь, кибуц Маген

- Центр "Хосен" Сдерот - 08-6611140/50, ул. Герцля 68

- Центр «Хосен» Шаар а-Негев - 052-6122141, колледж Сапир

- Центр «Хосен» Сдот-Негев - 076-5322041 / 08-9941091, региональный совет Сдот-Негев

- Центр «Хосен» ОМН - Западный Негев (Нетивот, Мерхавим, Бней-Шимон) - 055-3063863, Харш 76, Нетивот

Центр «Хосен» Офаким - 054-8220057 / 08-9928438, Кибуц Галуйот 57, Офаким

Центр «Хосен» для бедуинского населения - 072-2212788, Бейт-Наам, Шазар 35, Беэр-Шева

Центры «Хосен» на севере (населённые пункты Восточной и Западной Галилеи):

На иврите: 04-6900603

На арабском: 04-7702649

На русском: 04-7702650

На английском: 04-7702651

Центры «Хосен» в Иудее и Самарии:

Эцион - 058-3989550, ул. Боаз 1, Эфрат

Биньямин - 02-5848600, ул. а-Оман, промзона Шаар-Биньямин

Самария - 055-2779285, торговый центр Карней-Шомрон, ул. Рехавам Зееви 1

Иудея - 02-9969560 / 055-9534177, здание местного совета Кирьят-Арба

Ассоциация ЭРАН: *1201

Телефон Национального терапевтического центра «Хосен»: *5486

Центр работает в воскресенье - четверг с 08:00 до 20:00, в чрезвычайном режиме - круглосуточно.

Больничные кассы:

«Меухедет»: *3833

«Леумит»: *507

«Маккаби»: *3555

«Клалит»: *8703