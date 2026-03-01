Центр психологической помощи репатриантам работает в экстренном режиме

Межведомственный центр психологической помощи и эмоциональной поддержки для репатриантов, задействованный министерством алии и интеграции при участии ассоциации ЭРАН, с воскресенья, 1 марта, будет работать в экстренном режиме на фоне операции "Рычание льва" в Иране.

Центр будет работать с 09:00 до 21:00 вечера, чтобы предоставить подходящую эмоциональную и психологическую поддержку репатриантам и вернувшимся гражданам, нуждающимся в психологической помощи в тот сложный период.

Помощь предоставляется анонимно и немедленно на пяти языках: английском, русском, французском, испанском и амхарском. Для получения помощи звоните *3201 или воспользуйтесь онлайн-чатом на сайте ЭРАН по следующей ссылке.

Напомним, в Израиле действуют также различные центры психологической помощи от других организаций.

Центры психологической поддержки "Хосен" на юге и в районе Газы :

- Центр «Хосен» Ашкелон - *2452, здание «Авиэль», Цахаль 99, Ашкелон

- Центр «Хосен» Хоф-Ашкелон - 08-6775598 / 08-6576728, региональный совет Хоф-Ашкелон, Бат-Хадар

- Центр «Хосен» Эшколь - 08-9965264 / 054-4819859, региональный совет Эшколь, кибуц Маген

- Центр "Хосен" Сдерот - 08-6611140/50, ул. Герцля 68

- Центр «Хосен» Шаар а-Негев - 052-6122141, колледж Сапир

- Центр «Хосен» Сдот-Негев - 076-5322041 / 08-9941091, региональный совет Сдот-Негев

- Центр «Хосен» ОМН - Западный Негев (Нетивот, Мерхавим, Бней-Шимон) - 055-3063863, Харш 76, Нетивот

Центр «Хосен» Офаким - 054-8220057 / 08-9928438, Кибуц Галуйот 57, Офаким

Центр «Хосен» для бедуинского населения - 072-2212788, Бейт-Наам, Шазар 35, Беэр-Шева

Центры «Хосен» на севере (населённые пункты Восточной и Западной Галилеи):

На иврите: 04-6900603

На арабском: 04-7702649

На русском: 04-7702650

На английском: 04-7702651

Центры «Хосен» в Иудее и Самарии:

Эцион - 058-3989550, ул. Боаз 1, Эфрат

Биньямин - 02-5848600, ул. а-Оман, промзона Шаар-Биньямин

Самария - 055-2779285, торговый центр Карней-Шомрон, ул. Рехавам Зееви 1

Иудея - 02-9969560 / 055-9534177, здание местного совета Кирьят-Арба

Ассоциация ЭРАН: *1201

Телефон Национального терапевтического центра «Хосен»: *5486

Центр работает в воскресенье - четверг с 08:00 до 20:00, в чрезвычайном режиме - круглосуточно.

Больничные кассы:

«Меухедет»: *3833

«Леумит»: *507

«Маккаби»: *3555

«Клалит»: *8703