Генштаб ВСУ: ночью перехвачены 206 из 223 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 98 беспилотников

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 1 ноября 2025 года российские военные выпустили по Украине 223 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 206 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 17 ударных БПЛА в 7 локациях. Причинен значительный ущерб в Полтавской и Черниговской областях. Есть пострадавшие.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что ночью 1 ноября на территории Российской Федерации были перехвачены 98 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Московского региона, Белгородской, Самарской, Воронежской, Ростовской, Тульской, Липецкой, Рязанской, Курской, Калужской областей. Вводились ограничения на работу аэропортов. Был нанесен удар по энергетической инфраструктуре в Подмосковье, известно об аварийном отключении света в Жуковском (военный аэродром). Сведения о причиненном ущербе уточняются.