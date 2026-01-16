x
16 января 2026
16 января 2026
16 января 2026
16 января 2026
Мир

Сын Рамзана Кадырова, Адам, попал в ДТП в Грозном

Россия
время публикации: 16 января 2026 г., 19:05 | последнее обновление: 16 января 2026 г., 19:31
Рамзан Кадыров
Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Сын Рамзана Кадырова, Адам Кадыров, попал в серьезное ДТП в Грозном.

По сообщениям СМИ, он в тяжелом состоянии, и сейчас готовится его эвакуация в Москву для оказания медицинской помощи. В связи с происшествием движение в городе было временно перекрыто, а работа одной из больниц – ограничена.

На данный момент официального подтверждения от властей Чечни или представителей Кадырова нет – информация поступает из телеграм-канала и СМИ.

Мир
