Сын Рамзана Кадырова, Адам, попал в ДТП в Грозном
время публикации: 16 января 2026 г., 19:05 | последнее обновление: 16 января 2026 г., 19:31
Сын Рамзана Кадырова, Адам Кадыров, попал в серьезное ДТП в Грозном.
По сообщениям СМИ, он в тяжелом состоянии, и сейчас готовится его эвакуация в Москву для оказания медицинской помощи. В связи с происшествием движение в городе было временно перекрыто, а работа одной из больниц – ограничена.
На данный момент официального подтверждения от властей Чечни или представителей Кадырова нет – информация поступает из телеграм-канала и СМИ.