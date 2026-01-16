ЦАХАЛ: на юге Ливана был атакован террорист "Хизбаллы", восстанавливавший военную инфраструктуру
время публикации: 16 января 2026 г., 12:16 | последнее обновление: 16 января 2026 г., 12:22
ЦАХАЛ сообщает, что в районе Зутар аш-Шаркия на юге Ливана 15 января был нанесен авиаудар по автомобилю, в котором находился террорист "Хизбаллы", занимавшийся восстановление военной инфраструктуры.
"Действия террориста представляли собой грубое нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном", – подчеркивается в заявлении ЦАХАЛа.