ЦАХАЛ: на юге Ливана был атакован террорист "Хизбаллы", восстанавливавший военную инфраструктуру

ЦАХАЛ сообщает, что в районе Зутар аш-Шаркия на юге Ливана 15 января был нанесен авиаудар по автомобилю, в котором находился террорист "Хизбаллы", занимавшийся восстановление военной инфраструктуры.

"Действия террориста представляли собой грубое нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном", – подчеркивается в заявлении ЦАХАЛа.