x
01 сентября 2025
|
последняя новость: 09:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 сентября 2025
|
01 сентября 2025
|
последняя новость: 09:15
01 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Землетрясение в Афганистане, сотни погибших

Погибшие
Землетрясения
Афганистан
время публикации: 01 сентября 2025 г., 07:50 | последнее обновление: 01 сентября 2025 г., 08:47
Землетрясение в Афганистане, сотни погибших
AP Photo/Rahmat Gul

31 августа на востоке Афганистана, в горном регионе Гиндукуш, произошло землетрясение магнитудой около 6. Затем последовал ряд повторных подземных толчков.

Очаг залегал на глубине 10 км. Эпицентр располагался в 50 км к северо-востоке от Джалалабада, в 34 км к юго-западу от Асадабада (провинция Кунар).

Предварительно сообщается о гибели не менее 500 человек. Судя по имеющимся данным, есть тысячи пострадавших.

Начата поисково-спасательная операция.

За последние десятилетия самые тяжелые последствия от землетрясения в Афганистане-Пакистане были 8 октября 2005-го, когда погибли около 86 тысяч человек (тогда магнитуда землетрясения была 7,6). 7 октября 2023 в результате землетрясения в афганской провинции Герат погибли более 2000 человек.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 20 августа 2025

Десятки депортированных из Ирана беженцев погибли в ДТП на западе Афганистана
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 08 октября 2023

Жертвами землетрясение в Афганистане стали более 2000 человек