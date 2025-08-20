Десятки депортированных из Ирана беженцев погибли в ДТП на западе Афганистана

По меньшей мере 73 человека, в том числе 17 детей, погибли на западе Афганистана при столкновении с грузовиком автобуса, перевозившего депортированных из Ирана афганских беженцев.

Авария произошла в провинции Герат. При столкновении транспортные средства загорелись, по предварительным данным, выживших в ДТП нет.

Днем ранее министр иностранных дел Ирана Эскандер Момени заявил, что Исламская республика планирует выслать на родину около двух миллионов афганских беженцев. Большинство из них бежало из Афганистана после прихода там к власти "Талибана".