20 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
20 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Мир

Десятки депортированных из Ирана беженцев погибли в ДТП на западе Афганистана

время публикации: 20 августа 2025 г., 12:17 | последнее обновление: 20 августа 2025 г., 12:20
Десятки депортированных из Ирана беженцев погибли в ДТП на западе Афганистана
AP Photo/Rahmat Gul

По меньшей мере 73 человека, в том числе 17 детей, погибли на западе Афганистана при столкновении с грузовиком автобуса, перевозившего депортированных из Ирана афганских беженцев.

Авария произошла в провинции Герат. При столкновении транспортные средства загорелись, по предварительным данным, выживших в ДТП нет.

Днем ранее министр иностранных дел Ирана Эскандер Момени заявил, что Исламская республика планирует выслать на родину около двух миллионов афганских беженцев. Большинство из них бежало из Афганистана после прихода там к власти "Талибана".

