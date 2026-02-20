Шесть человек, попавших под лавину в Калифорнии, спаслись благодаря iPhone

Шесть участников группы лыжников, попавших под лавину в районе озера Тахо (штат Калифорния, США), смогли вызвать помощь благодаря функции Emergency SOS через спутник на iPhone, сообщает телеграм-канал Media Apple.

Связь со спасателями поддерживалась даже там, где не было ни сотового сигнала, ни Wi-Fi.

Ранее сообщалось, что в результате схода лавины в районе озера Тахо пропали без вести девять лыжников, катавшихся вне подготовленных трасс. Полиция штата заявила, что обнаружила тела восьми из них. Тело одного из членов группы не было найдено, но полиция считала его погибшим.

Организующая лыжные туры калифорнийская компания Blackbird Mountain Guides сообщила, что группа из 11 лыжников и четырех гидов проживала в хижинах на озере Фрог с 15 февраля. "Инцидент произошел, когда группа завершала трехдневный маршрут и возвращалась к его началу", – говорилось в заявлении компании.

По данным The Guardian, шесть выживших сумели передать сигнал бедствия с помощью спутниковой функции iPhone: устройство позволяет отправить экстренное сообщение и координаты, когда обычная связь недоступна. В публикации говорится, что благодаря этим сообщениям спасатели смогли уточнять местоположение и поддерживать контакт с группой, пока шла операция по их эвакуации из опасной зоны.

Функция Emergency SOS via Satellite работает на iPhone (начиная с моделей iPhone 14) и позволяет передавать экстренные сообщения через спутниковый канал связи – этот эпизод стал очередным случаем, когда технология сыграла ключевую роль в спасении людей в условиях отсутствия связи.