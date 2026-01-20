Российский удар по Киеву: без теплоснабжения остались 5635 домов

В ночь на 20 января российские войска атаковали Украину 37 ракетами и 339 беспилотниками. По данным Вооруженных сил Украины, было сбито 14 баллистических ракет, 13 крылатых ракет и 315 дронов.

Основной удар был нанесен по Киеву и области. Погиб по меньшей мере один человек. Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что без тепла остались 5635 многоэтажных домов. При этом 80% лишившихся теплоснабжения зданий – те, куда тепло вернули после атаки 9 января. Ночью температура в Киеве опустится до -14 градусов.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что без внешнего электроснабжения осталась Чернобыльская АЭС. Это стало результатом российского удара по нескольким подстанциям, которые имеют решающее значение для ядерной безопасности.

"Варварский удар Путина сегодня утром – это сигнал тревоги для мировых лидеров, собравшихся в Давосе: поддержка украинского народа является срочной; не будет мира в Европе без длительного мира для Украины; мира можно достичь только благодаря силе", – подчеркнул министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Он обвинил Россию в геноциде.

Президент Владимир Зеленский, который намеревался принять участие в работе Всемирного экономического форума, сообщил, что в связи с ситуацией на данном этапе остается в Киеве.

В то же время он выразил готовность отправиться в Давос, если будут готовы для подписания украинско-американские документы о гарантиях безопасности и восстановлении Украины. Напомним: планировалось, что он встретится там с президентом США Дональдом Трампом.