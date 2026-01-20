"365 побед за 365 дней": Трамп подвел итоги первого года второй каденции

Президент США Дональд Трамп 20 января, в годовщину своей инаугурации, принял участие в брифинге Белого дома. Пресс-центр Белого дома перед началом мероприятия раздавал копии пресс-релиза, в котором говорилось о "365 победах президента за 365 дней".

Свое выступление Трамп начал с демонстрации папки со списком своих достижений. "Я мог бы стоять здесь и читать это целую неделю, и мы бы так и не закончили", – сказал он, добавив: "Мы сделали больше, чем любая другая администрация, в плане военных вопросов, завершения войн, окончания войн".

Президент перечислил некоторые из своих достижений в иммиграционной и экономической политике, борьбе с преступностью, борьбе с антисемитизмом в университетских кампусах, отметив, что "прямо сейчас его администрация работает с Гарвардом".

В своем выступлении Трамп повторил утверждение, что Джо Байден "сфальсифицировал выборы 2020 года", а также обвинял предшественника во всех проблематичных ситуациях. "Сонный Джо Байден. Мошенник Джо Байден. Можете называть его как угодно. Это худший президент, который у нас когда-либо был".

На вопрос о том, как далеко он готов зайти ради получения Гренландии, Трамп ответил: "Вы сами все увидите".

Трамп раскритиковал ООН и заявил: "ООН не помогла мне ни в одной войне, я их не виню. Они меня любят, я их люблю. Все они меня выдвигали на Нобелевскую премию мира". А затем отвечая на вопросы журналистов, он сказал, что ООН не реализует свой потенциал. "Я бы хотел, чтобы ООН продолжала работать. Она должна был положить конец всем войнам, которые я закончил".

Говоря о секторе Газе и возвращении тела последнего израильского заложника Рана Гвили, Трамп заявил: "Я думаю, мы знаем, где он находится". "Я вернул 20 заложников живыми и еще тела погибших. Он остался последним. Мы думаем, что знаем, где он. Я всегда говорил, что будет трудно вернуть последнего живым, а также тела остальных 29".

Говоря о ситуации в Иране, президент США заявил: "Они отменили казни. Они собирались повесить 837 человек, и я им дал понять: если это произойдет - это будет очень плохой день для них самих. И они решили этого не делать. Посмотрим, что будет дальше". На вопрос о том, рассматривает ли он по-прежнему силовой вариант, он ответил: "Увидим...".