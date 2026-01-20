x
Мир

Макрон на форуме в Давосе: "Мы движемся к миру без правил, США хотят подчинить себе Европу"

США
Эмманюэль Макрон
Гренландия
время публикации: 20 января 2026 г., 18:46 | последнее обновление: 20 января 2026 г., 18:52
Макрон на форуме в Давосе: "Мы движемся к миру без правил, США хотят подчинить себе Европу"
AP Photo/Markus Schreiber

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Главной темой речи стал изменяющийся мировой порядок. Он резко разкритиковал президента США Дональда Трампа.

Он начал с заявления, что мы живем в эпоху мира, стабильности и предсказуемости". Ожидаемо, это вызвало в зале смех. "Мы находимся в состоянии нестабильности – как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения экономики. Мы движемся в сторону автократии, мира без правил", – продолжил Макрон.

"Конфликт стал нормой. На поверхность вновь вышли имперские амбиции, право сильнейшего. Сотрудничество уступает место конкуренции", – сказал французский лидер.

Навязываемые Америкой торговые соглашения подрывают наши интересы, требуют максимальных уступок. Не скрывается, что их цель – ослабить Европу и подчинить ее. Пошлины используются как рычаг давления на суверенитет. Это принципиально неприемлемо", – подчеркнул он.

Макрон заявил: Франция и Европа в целом привержены принципам национального суверенитета и независимости. Он предупредил об опасности забвения уроков Второй Мировой войны и выразил поддержку Дании. Напомним, что Гренландия, на которую претендуют США, ее автономная территория.

