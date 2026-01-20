В Вашингтоне установили десятиметровую копию предполагаемого поздравления Трампа Эпштейну

Как сообщает CNN, на Национальной аллее в Вашингтоне установили масштабную арт-инсталляцию – увеличенную копию поздравительной открытки от Дональда Трампа, которая, по данным СМИ, входила в архив писем, подаренных Джеффри Эпштейну несколько десятилетий назад. Проект стал очередной работой группы, называющей себя "Тайное рукопожатие". Одна сторона трехметровой конструкции воспроизводит записку начала 2000-х годов с подписью "Дональд", рисунком обнаженной женской фигуры и фразой с пожеланием счастливого дня рождения и "чудесных секретов".

На оборотной стороне размещена надпись: "С днем рождения, "замечательный парень!"". Рядом с инсталляцией установлена табличка, приглашающая прохожих оставить собственное послание, адресованное администрации Трампа. День рождения Эпштейна приходится на 20 января. Как сообщают СМИ, объект появился на аллее в ночь на 18 января и получил разрешение на размещение до 23 января.

Газета The Wall Street Journal впервые рассказала о существовании этой записки в июле прошлого года. Дональд Трамп заявил, что не подписывал письмо и не поддерживал близких отношений с Джеффри Эпштейном. В связи с публикацией он подал иск против издания, а также допустил, что записку мог составить другой человек, поставив его имя без разрешения. Трампу не предъявлялись какие-либо юридические обвинения, связанные с делом Эпштейна. Сам Эпштейн скончался в тюрьме в 2019 году, не дождавшись суда по обвинениям в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.

В сентябре Комитет по надзору Палаты представителей опубликовал массив документов, проливающих свет на разные периоды жизни Эпштейна за почти полвека – от свидетельства о рождении и участия в скаутском движении до снимков произведений искусства в его роскошных домах и семейных фотографий. Так называемая "книга ко дню рождения", собранная его соратницей Гислейн Максвелл, содержала личные записи, фотографии, а также внутренние шутки и воспоминания.

Появление инсталляции на Национальной аллее совпало с усилением общественного давления на власти с требованием раскрыть больше материалов по делу Эпштейна. В начале января Министерство юстиции сообщило, что обнародовало 12 285 документов – менее одного процента от общего объема, тогда как свыше двух миллионов файлов все еще проходят проверку.