26 декабря 2025
Мир

Трамп заявил, что первым порвал с Эпштейном, в отличие от неких "мерзавцев"

Дональд Трамп
Скандалы
время публикации: 26 декабря 2025 г., 04:54 | последнее обновление: 26 декабря 2025 г., 06:04
Трамп заявил, что первым порвал с Эпштейном, в отличие от неких "мерзавцев"
AP Photo/Thomas Krych

Президент США Дональд Трамп опубликовал на своей платформе TruthSocial резкое рождественское обращение, в котором назвал "мерзавцами, которые обожали Джеффри Эпштейна" тех, кто поддерживал связи со скандальным финансистом.

Трамп заявил, что "давно и первым" разорвал отношения с Эпштейном, тогда как другие якобы "открестились" только тогда, когда ситуация стала токсичной.

Трамп также назвал нынешнее внимание к теме Эпштейна "охотой на ведьм". Согласно его предположению, в итоговых "списках Эпштейна" фигурируют в основном демократы.

Американский президент снова подверг резкой критике СМИ, включая The New York Times, проявляющие особый интерес к этой теме.

Мир
