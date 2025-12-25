Минюст США: обнаружен миллион новых документов из "архива Эпштейна"

Министерство юстиции США сообщило об обнаружении еще миллиона документов, которые могут быть связаны с делом Джеффри Эпштейна – миллиардера, обвиненного в сексуальных преступлениях, в том числе педофилии, и совершившего самоубийство в тюрьме.

"Наши юристы работают круглосуточно, просматривая материалы и внося юридические правки, необходимые, чтобы защитить жертв. Мы опубликуем эти материалы как можно скорее", – заявляет минюст, предупреждая, что процесс может занять несколько недель.

19 декабря, на основании принятого Конгрессом и одобренного президентом Трампом закона, министерство юстиции США начало публиковать документы из "архива Эпштейна", что вызвало широкий общественный резонанс. При этом отмечается: упоминание в документах не означает соучастия в преступлениях.

Белый дом перед публикацией признал, что президент Дональд Трамп является одной из видных фигур, упомянутых в документах. Трамп не отрицает, что приятельствовал с Эпштейном в 1990-х и начале 2000-х, но утверждает, что он рассорился с ним задолго до того, как Эпштейна обвинили в уголовных преступлениях.