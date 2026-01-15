Трамп вновь выступил с обвинениями в адрес Зеленского и усомнился в иранском принце

Президент США Дональд Трамп в интервью агентству Reuters вновь возложил на президента Украины Владимира Зеленского ответственность за то, что мирный договор с Россией еще не подписан.

"Путин готов заключить сделку. Украина к этом менее готова", – сказал он. Отвечая на вопрос, почему проводящиеся при посредничестве США переговоры на данный момент не привели к урегулированию конфликта, Трамп, не вдаваясь в подробности ответил: "Зеленский".

Он также не исключил встречи с украинским лидером на экономическом саммите в Давосе, который начнет работу в ближайшие дни – если Зеленский будет в нем участвовать. Трамп также сообщил, что ему неизвестно о предстоящем визите в Москву Стива Виткоффа и Джареда Кушнера – о поездке сообщило агентство Bloomberg.

Напомним, что примирение России и Украины – одна из главных приоритетов внешней политики США. В ходе предвыборной кампании Трамп обещал положить войне конец в 24 часа. Однако за первый год его президентства этой цели достичь не удалось. Президент обвиняет в этом то Россию, то Украину.

Американский лидер также усомнился в том, что наследник иранского престола Реза Пехлеви может возглавить Иран. "Он кажется очень приятным человеком, но я не знаю, как он будет вести себя в собственной стране. Не знаю, примет ли его страна его лидерство, но, если примет, меня это вполне устроит", – сказал Трамп в интервью.