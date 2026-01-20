x
20 января 2026
|
последняя новость: 15:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 января 2026
|
20 января 2026
|
последняя новость: 15:36
20 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Зеленский получил от Трампа приглашение в "Совет мира"

Россия
Украина
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
время публикации: 20 января 2026 г., 15:29 | последнее обновление: 20 января 2026 г., 15:36
Зеленский получил от Трампа приглашение в "Совет мира"
AP Photo/Alex Brandon

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что также получил приглашение президента США Дональда Трампа войти в состав "Совета мира".

"Мне очень сложно представить, как мы с Россией будем вместе в том или ином совете, в названии которого есть слово "мир". Просто Россия - это про "совет войны". И Беларусь вместе с ней", - отметил он.

Ранее стало известно, что такое приглашение получили многие лидеры международного сообщества, в том числе президент России Владимир Путин, президент Беларуси Александр Лукашенко, премьер-министры Венгрии, Канады, Пакистана. Президент Франции Эммануэль Макрон приглашение отклонил.

Несколько дней назад агентство AP сообщило, что "Совет мира", по плану президента США, не ограничит свою деятельность восстановлением сектора Газы. Американский лидер намерен превратить его в глобальный инструмент урегулирования, конкурирующий с ООН. Это нанесет еще один удар по миропорядку, сложившемуся после Второй Мировой войны.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 20 января 2026

МИД Китая подтвердил, что Трамп направил Си Цзиньпину приглашение в "Совет мира"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 20 января 2026

Макрон отказался войти в "Совет мира" – Трамп пообещал 200% пошлины на французское вино
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 20 января 2026

Трамп подтвердил: Путин приглашен в "Совет мира" по Газе