Зеленский получил от Трампа приглашение в "Совет мира"

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что также получил приглашение президента США Дональда Трампа войти в состав "Совета мира".

"Мне очень сложно представить, как мы с Россией будем вместе в том или ином совете, в названии которого есть слово "мир". Просто Россия - это про "совет войны". И Беларусь вместе с ней", - отметил он.

Ранее стало известно, что такое приглашение получили многие лидеры международного сообщества, в том числе президент России Владимир Путин, президент Беларуси Александр Лукашенко, премьер-министры Венгрии, Канады, Пакистана. Президент Франции Эммануэль Макрон приглашение отклонил.

Несколько дней назад агентство AP сообщило, что "Совет мира", по плану президента США, не ограничит свою деятельность восстановлением сектора Газы. Американский лидер намерен превратить его в глобальный инструмент урегулирования, конкурирующий с ООН. Это нанесет еще один удар по миропорядку, сложившемуся после Второй Мировой войны.