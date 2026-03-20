Минюст РФ пополнил реестр "иноагентов"

Министерство юстиции РФ объявило социолога Константина Гаазе "иностранным агентом", сообщается на сайте ведомства 20 марта. Также в реестр попала журналистка "Дождя" Анна Немзер.

Помимо этого "иностранными агентами" объявили журналиста и блогера Алекса Мура, бывшего директора Центра организации закупок Мордовии Ивана Мысенко и проект "Медиа Партизаны", сообщает "Медуза".