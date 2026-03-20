Politico: Россия предложила США обменять разведданные по Ирану на отказ от помощи Украине

Россия предложила США сделку: Москва перестает снабжать Иран разведданными (включая координаты американских баз на Ближнем Востоке) в обмен на прекращение передачи американских данных Украине.

Об этом 20 марта сообщило издание Politico.

По информации источников, спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев озвучил эту инициативу Стиву Виткоффу и Джареду Кушнеру на встрече в Майами. Вашингтон предложение отклонил.

Европейские дипломаты крайне обеспокоены самим фактом подобных переговоров, расценивая их как попытку Кремля внести раскол в отношения между США и Европой. В Белом доме и посольстве России ситуацию не прокомментировали.