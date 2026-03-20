Трамп заявил о скором окончании военной операции против Ирана: "Мы очень близки к достижению целей"

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон "очень близок к достижению своих целей" на Ближнем Востоке и рассматривает возможность свертывания военных усилий против Ирана. Это заявление он опубликовал в соцсети Truth Social. Его заявление цитирует официальный аккаунт Белого дома.

По словам Трампа, целями США являются полное разрушение иранского ракетного потенциала, уничтожение оборонной промышленности Ирана, ликвидация его флота и военно-воздушных сил, недопущение приближения Тегерана к созданию ядерного оружия, а также защита союзников США на Ближнем Востоке, включая Израиль, Саудовскую Аравию, Катар, ОАЭ, Бахрейн и Кувейт. Он также заявил, что охрана Ормузского пролива должна лечь прежде всего на другие государства, использующие этот маршрут, а не на Соединенные Штаты.

Текст заявления Трампа: "Мы очень близки к достижению наших целей, поскольку рассматриваем возможность свертывания наших великих военных усилий на Ближнем Востоке в отношении террористического режима Ирана: 1) Полное уничтожение иранского ракетного потенциала, пусковых установок и всего, что к ним относится, 2) Уничтожение оборонно-промышленной базы Ирана, 3) Ликвидация их флота и военно-воздушных сил, включая средства противовоздушной обороны, 4) Никогда не позволить Ирану даже приблизиться к ядерному потенциалу и всегда находиться в положении, при котором США смогут быстро и мощно отреагировать на такую ситуацию, если она возникнет, 5) Защита на самом высоком уровне наших ближневосточных союзников, включая Израиль, Саудовскую Аравию, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Кувейт и других. Ормузский пролив, по мере необходимости, должен охраняться и патрулироваться другими странами, которые им пользуются, – Соединенные Штаты этого не делают! Если нас попросят, мы поможем этим странам в их усилиях, связанных с Ормузом, но в этом не должно быть необходимости, как только иранская угроза будет устранена. Важно, что для них это будет легкая военная операция".

Ранее Трамп заявил журналистам, что, по его мнению, Израиль будет готов остановить военную операцию против Ирана одновременно с США. В то же время Трамп заверил, что его администрация не стремится к заключению перемирия с Ираном. "С военной точки зрения, с Ираном покончено", – сказал он.